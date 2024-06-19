Разработки подмосковных компаний для помощи бойцам СВО представили в рамках выставки «Россия»

На стенде Подмосковья предприниматели и активисты области презентовали свои лучшие технологические разработки, которые используются для помощи бойцам в зоне специальной военной операции и жителям новых и приграничных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Так, компания «ИнфраСтоп» из Одинцовского округа представила инновационное тактическое обмундирование – плащ для термальной маскировки. Благодаря которому бойцы могут оставаться незаметными не только днем, но и ночью – тепловизионные системы не смогут их обнаружить.

А в Тучково Рузского округа производят гидраторы, пластиковую посуду, фляги, рюкзаки и подсумки. НПО «Северное сияние» разрабатывает их специально для полевых условий с учетом повышенных требований к надежности и износостойкости. Компания выпускает и медицинские изделия.

Свои разработки сегодня на стенде региона представила и подмосковная компания «Тимуровец», выпускающая FPV-дроны. Гостям выставки продемонстрировали модели «Тимуровец 10» и «Тимуровец 7», которые уже применяются на фронте – Донецком, Луганском направлениях.

Волонтерская группа «Врачи, вы не одни» из Балашихи образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты снова объединились, чтобы помогать уже фронтовым медикам: начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров, фельдшеров. На данный момент больше 110 тысяч аптечек и свыше 8 тысяч рюкзаков отправлено в зону СВО. Кроме того, волонтеры разработали эвакуационную тележку «Анютка», которая позволяет медикам быстрее и безопаснее перемещать раненых бойцов.

Также на стенде Подмосковья «БИОТЕКФАРМ» представила мобильное приложение RAN.PRO. С помощью уникального алгоритма оно позволяет по фото определить в какой стадии находится рана. Кроме того, под каждого пациента можно создать отдельную картотеку, чтобы было удобно отслеживать динамику заживления.