Разработку котлована под новый корпус одной из школ ведут в подмосковном Ногинске

Порядка двадцати рабочих в настоящий момент задействовано в строительстве нового учебного корпуса школы №5 на улице Кирова в подмосковном Ногинске. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве также уточнили, что данный школьный корпус будет построен в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, и будет рассчитан на 550 учеников. При этом здесь предусмотрено размещение учебных кабинетов и игровых, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, а также различных административных помещений, как и в основном корпусе.

Одновременно с этим обновление коснется и существующего здания школы №5. Здесь строители заменят окна и двери, проведут ремонт кровли, обновят фасад. Примечательно, что завершить все работы и сдать новый учебный корпус планируется к 1 сентября 2025 года.