Разрастание свалки пресекли в Ленинском округе

«Инспекторами ГУСТ выдано предписание собственнику о необходимости привести в нормативный вид земельный участок, а также разъяснено, что использование участка под свалку не допустимо. Коллегам из Минэкологии будет осуществлен дополнительный выезд для определения уровня нанесенного экологического ущерба, после собственник будет привлечен к ответственности, — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.