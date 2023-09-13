Разрастание свалки пресекли в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Сотрудники ГУСТ Подмосковья совместно с коллегами из областного Минэкологии провели обследование земельного участка в Ленинском городском округе, где была обнаружена свалка отходов различного класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУСТ региона.
«Инспекторами ГУСТ выдано предписание собственнику о необходимости привести в нормативный вид земельный участок, а также разъяснено, что использование участка под свалку не допустимо. Коллегам из Минэкологии будет осуществлен дополнительный выезд для определения уровня нанесенного экологического ущерба, после собственник будет привлечен к ответственности, — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
В пресс-службе ведомства напомнили, что строительный мусор можно складировать только в специальные контейнеры. Если это невозможно, необходимо воспользоваться услугами по вывозу строительного мусора.