Разрешенную скорость снизят на трассе М-4 «Дон»

На одном из участков трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае вводятся временные ограничения, сообщил портал moe-online.ru со ссылкой на «Автодор». Уточняется, что предельную разрешенную скорость движения снизят до 40 км/ч. Причина — масштабные ремонтные работы на двух важных объектах.

Отмечается, что дорожники приведут в порядок мост через реку Сосыка, который находится на 1195-м км трассы. Также отремонтируют путепровод через железную дорогу на 1198-м км у станицы Павловская. На обоих объектах планируют полностью заменить балки пролетных строений, обновить дорожное покрытие, перильное и барьерное ограждения.

Работы уже начались, но завершатся нескоро. Ввести обновленные мост и путепровод в эксплуатацию планируют только в 2027 году. Все это время водителям придется подстроиться под новые условия движения и соблюдать временные знаки ограничения скорости. Особенно это касается дальнобойщиков и тех, кто регулярно ездит по южному направлению.

Ранее сообщалось, что проезд по дороге М-12 для жителей Татарстана рухнул в цене.