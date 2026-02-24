Разрезать мало: неиспользуемая кредитная карта может навлечь беду в будущем

Финансист предупредил, что забытый пластик с нулевым балансом способен испортить кредитную историю и стать причиной отказа в ипотеке. Об этом пишет Газета.ру.

Многие россияне хранят дома кредитные карты, которыми не пользуются годами, ошибочно полагая, что отсутствие долга избавляет от проблем. Однако, как предупредил сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Александр Широков, такой «запасной аэродром» превращается в балласт для финансовой репутации.

Главная опасность невостребованного пластика кроется в методике расчета банков. При оценке потенциального заемщика кредитные организации учитывают не только текущие задолженности, но и все доступные лимиты. Широков привел пример: человек с доходом 100 тысяч рублей имеет долг 50 тысяч по активной карте и забытую карту с лимитом 200 тысяч. Для банка его совокупная нагрузка составит 250 тысяч, что резко снижает шансы на одобрение ипотеки.

Автоматические скоринговые системы также негативно воспринимают длительное бездействие по открытым кредитным линиям. Некоторые модели расценивают это как неспособность клиента грамотно пользоваться заемными средствами.

Дополнительный риск связан с годовыми комиссиями, которые могут незаметно списываться по условиям старого договора. Если на карте нет денег, возникнет просрочка, которая испортит кредитную историю и надолго закроет доступ к выгодным займам.