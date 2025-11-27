«Разрушая иллюзии». Ватикан осудил многоженство и полиаморию

В новом документе, обнародованном Святым Престолом и процитированном агентством Reuters , подчеркивается, что католическая вера отвергает институт многоженства, поскольку истинный брак между мужчиной и женщиной по своей природе требует взаимной верности и единства.

«Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. <…> Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной», — говорится в документе.

Кроме того, в документе содержится критика в адрес некоторых католических священнослужителей в Африке, которые допускают многоженство, что противоречит доктрине Церкви.

