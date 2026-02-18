Разрушение наступает после 30 лет: главный враг упругой кожи прячется в тарелке у россиянок

Врач-косметолог и кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева рассказала, какие факторы запускают механизмы преждевременного старения организма. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» специалист назвала основные причины, из-за которых кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

По словам эксперта, ключевую роль в этом процессе играет разрушение коллагена. Этот белок занимает особое место в организме: на его долю приходится от 30 до 40 процентов всех белковых соединений. Когда уровень коллагена падает, кожа сразу же реагирует потерей тонуса, а соединительные ткани начинают работать хуже.

Атагишиева пояснила, что существует несколько главных провокаторов, ускоряющих распад коллагена. В первую очередь это нехватка магния и витамина С, а также хронически высокий уровень сахара в крови. Если глюкоза повышена, в организме запускается процесс гликации: сахар начинает буквально склеивать белковые волокна. В результате коллаген становится хрупким и теряет былую эластичность. К тому же списку причин врач добавила и постоянный стресс, который наносит серьезный удар по состоянию тканей.

Специалист подчеркнула, что замедлить старение вполне реально без сложных процедур. Для этого достаточно скорректировать питание, восполнить нехватку важных нутриентов и научиться снижать уровень стресса.