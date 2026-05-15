Представители традиционных конфессий России выступили против изоляции религиозных ценностей от общественной жизни. В Казанской епархии напомнили о неразрывной связи веры и национальной культуры, а также о важности межрелигиозного диалога, пишет Газета.ру.

Культурный фундамент и общественная роль веры

Российские православные и мусульманские общины солидарны в своем несогласии с идеей вытеснения религиозной составляющей из публичного пространства. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сообщил, что попытки позиционировать веру как исключительно частное дело каждого гражданина являются в корне неверными. Согласно позиции духовенства, многовековое духовное наследие и религиозный опыт выступают ключевыми элементами цивилизационной идентичности народа, формируя саму основу культурной среды.

Иерарх обратил внимание на глубокую смысловую связь понятий культуры и религиозного культа. Он пояснил, что историческое развитие человеческого общества всегда базировалось на духовных принципах и предписаниях о созидании окружающего мира, что доказывает божественное происхождение подлинной культуры.

Единство конфессий против секуляризма и ложных стереотипов

Представители христианства и ислама выражают общее стремление устранить искусственные барьеры, возникшие между современным светским обществом и традиционной культурой, которая опирается на непреходящие ценности. Митрополит Кирилл указал на деструктивный характер развития искусства, науки и социума в полной изоляции от религиозных начал.

Глава митрополии также призвал не верить ошибочным мнениям о якобы неизбежном противостоянии между научным прогрессом и верой, либо между обособленными духовными доктринами. В качестве главного доказательства ошибочности этих суждений он привел многолетний успешный опыт созидательного взаимодействия и конструктивного сотрудничества между православными христианами и мусульманами в России.