Разрушительное открытие: ученые назвали последствие долгого сидения, которое не лечат прогулки

Исследование 15 тысяч человек показало, что даже 12 тысяч шагов в день не спасают сердце. Врачи объяснили, какой недуг неизбежен при малоподвижной работе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), пишет Газета.ру.

Сердце остается под угрозой даже у активных людей

Американские исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта сделали тревожное открытие. Большое количество шагов в день далеко не всегда компенсирует разрушительный эффект от долгого нахождения в сидячем положении. Особенно уязвимой при этом оказалась сердечно-сосудистая система. Результаты научной работы обнародованы в журнале Nature Communications.

Масштабный эксперимент длился почти четыре года

Ученые проанализировали данные 15 327 добровольцев. Все участники носили фитнес-браслеты, которые оценивали уровень их физической активности. Общая продолжительность наблюдений составила в среднем 3,7 года, а в сумме исследование охватило 13 миллионов дней. Типичный участник проходил около 7400 шагов ежедневно, однако при этом проводил в сидячем положении почти 12 часов в сутки.

Длительное сидение провоцирует букет болезней

Анализ показал, что малоподвижный образ жизни напрямую связан с повышенным риском сразу нескольких серьезных недугов. В их числе ожирение, диабет второго типа, гипертония, жировая болезнь печени, апноэ сна, депрессия и различные сердечно-сосудистые нарушения. Для большинства этих состояний дополнительная физическая активность действительно снижала угрозу. Например, при гипертонии и жировой болезни печени положительный эффект стабилизировался примерно на уровне 8 тысяч шагов в день.

Ишемическую болезнь не остановить шагами

Однако для ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности картина оказалась совсем иной. Даже у людей с высоким ежедневным количеством шагов риск оставался повышенным, если они проводили слишком много времени сидя. Авторы работы подчеркивают, что сидячий образ жизни выступает самостоятельным фактором риска. Его невозможно полностью компенсировать даже регулярными тренировками и продолжительными прогулками.