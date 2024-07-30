Разрушительный смерч разбросал самолеты по аэропорту в Татарстане

Природная стихия нанесла серьезный ущерб аэропорту Бегишево, расположенному недалеко от города Нижнекамск. Сильный смерч, пронесшийся над территорией, разбросал несколько учебно-тренировочных самолетов Diamond-42 и поднял в небо вертолет.

Помимо воздушных судов также пострадали объекты инфраструктуры аэропорта. Так, были повреждены здания, деревья и бетонный забор. Точная оценка нанесенного стихийным бедствием ущерба уточняется.

Сотрудники аэропорта Бегишево оперативно приступили к устранению последствий. В социальных сетях уже появились фото и видео с места происшествия, демонстрирующие масштаб разрушений, вызванных непогодой.

Ранее Министр Беглов заявил, что кемеровскому велосипедисту повезло выжить после удара молнии. Разряд попал в цепочку на шее мужчины – она полностью сгорела.