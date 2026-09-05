Разрыв трахеи при попытке помочь: как кусок еды чуть не лишил жизни 15-летнего школьника

В Краснодарском крае хирурги и реаниматологи спасли жизнь 15-летнему подростку, пострадавшему в ходе бытового инцидента. Мальчик подавился во время ужина, а попытки родных извлечь застрявшую пищу привели к разрыву трахеи, попаданию пищевых масс и крови в легкие, а также развитию тяжелой аспирационной пневмонии. Пациента вертолетом санавиации доставили из Ейска в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, где врачи применили редкую консервативную тактику лечения, переведя его на однолегкое дыхание. Об этом сообщает Комсомольская правда — Кубань.