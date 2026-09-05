Разрыв трахеи при попытке помочь: как кусок еды чуть не лишил жизни 15-летнего школьника
КП — Кубань: кубанские врачи спасли подростка с разрывом трахеи после ужина
В Краснодарском крае хирурги и реаниматологи спасли жизнь 15-летнему подростку, пострадавшему в ходе бытового инцидента. Мальчик подавился во время ужина, а попытки родных извлечь застрявшую пищу привели к разрыву трахеи, попаданию пищевых масс и крови в легкие, а также развитию тяжелой аспирационной пневмонии. Пациента вертолетом санавиации доставили из Ейска в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара, где врачи применили редкую консервативную тактику лечения, переведя его на однолегкое дыхание. Об этом сообщает Комсомольская правда — Кубань.
Клинический случай и ювелирная тактика спасения
Ключевые подробности спасения пациента и комментарий главы минздрава региона:
- Причина и осложнения: Подросток подавился во время еды. Попытки самостоятельно достать комок пищи спровоцировали разрыв трахеи, обильное кровотечение и аспирационную пневмонию из-за попадания крови и еды в легкие.
- Первая помощь в Ейске: Медики районной больницы остановили кровотечение и восстановили проходимость дыхательных путей. Однако прямое хирургическое вмешательство на трахее в условиях пневмонии грозило медиастинитом или сепсисом.
- Транспортировка санавиацией: Ребенка в критическом состоянии экстренно эвакуировали вертолетом в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара.
- Уникальная методика лечения: Врачи отказались от опасной операции в пользу консервативного метода. Интубационную трубку ввели в левый бронх, переведя дыхание на одно легкое. Это обеспечило покой поврежденному участку и позволило трахее затянуться самостоятельно.
- Текущее состояние: Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий подтвердил, что подросток пошел на поправку, его показатели пришли в норму, а жизнь находится вне опасности.