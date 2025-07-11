Разваливающийся на глазах жителей дом признали аварийным

Собственникам квартир уже направлены соответствующие уведомления, а значит, в скором времени жильцов ждет расселение. Пока судьба одного дома решена, соседний дом №12 остается под пристальным вниманием специалистов. Сейчас там проводят инженерно-геологические изыскания: проверяют состояние грунта и конструкций здания. Только после полного обследования власти примут окончательное решение — ремонтировать или сносить.

Тем временем в телеграм-чате «Обращения ЯНАО» жители пишут, что дома в районе продолжают разрушаться, несмотря на отдельные попытки улучшить ситуацию.

В департаменте строительства и ЖКК заверяют, что работа ведется планово и все решения принимаются на основе экспертных оценок.

Ранее сообщалось, что в Лотошино молодая семья приобрела квартиру благодаря жилищной программе Московской области.