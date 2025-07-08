В Лотошино молодая семья приобрела квартиру по жилищной программе

Молодая семья из Лотошино приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Денис и Алина Глотка воспитывают троих детей, о программе они узнали из интернета. До этого супруги с детьми жили в однокомнатной квартире.

«Нашу „трешку“ купили в Лотошино, на Центральной улице. Это вторичный жилой фонд. Ожидания оправдались, у каждого члена семьи теперь есть свое пространство», — отметила участница программы.

Напомним, что программа доступна семьям региона в возрасте младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход, позволяющий оплатить 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.