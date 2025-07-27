Такое возможно? : Прохор Шаляпин женился на женщине младше себя

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин стал участником нового сезона реалити-шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница». Согласно формату шоу, он "женился" на соведущей шоу "Кондитер" Ольгой Вашуриной, которая младше его по возрасту.

Супругой 41-летнего Прохора Шаляпина стала 37-летняя Ольга Вашурина, мать двоих детей, победительница шоу «Кондитер» и соведущая Рената Агзамова в этом же проекте. Она также ведет блог, в котором регулярно делает обзоры кондитерских изделий.

"Условия проекта предполагают, что пара, не знакомая друг с другом до съемок, официально заключает брак и на протяжении недели ведет совместный быт, пытаясь наладить отношения. После этого участники должны принять решение: продолжать жизнь вместе или разорвать отношения», — пишет «Комсомольская правда».

Следует напомнить, что Прохор Шаляпин уже не раз привлекал внимание общественности своими романами с женщинами, которые были старше его. В 2013 году он заключил брак с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. А после развода с ней - выскочил за миллионершу из Канады Татьяну Дэвис, что скончалась спустя всего несколько месяцев после свадьбы от COVID-19.

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