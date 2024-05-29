Разведчик из ЯНАО погиб в зоне спецоперации на Украине

Интернет-издание «Ямал-Медиа» сообщает о гибели земляка в зоне СВО. Ранее он жил в надымском селе Кутопьюган.

Северянин Антон Анагуричи выполнял разведывательные задачи в зоне СВО. Как уточняет администрация, боец служил наводчиком-оператором разведывательной роты, а также выполнял функции заместителя командира боевой машины. К сожалению, во время службы он скончался. Подробности об этом не приводятся.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования близким и знакомым молодого погибшего военного, которого проводят с почестями.

Ранее сообщалось, что оперный певец из Омска отправился на СВО вместо гастролей.