Мужчина, более 10 лет отработавший в Омском государственном музыкальном театре, наврал семье, что отправляется на гастроли. Вместо этого он ушел служить на благо Родины в зону спецоперации. Историю творческий боец рассказал военкору RT Владу Андрице.

Омский певец получил позывной Артист, под которым продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Он рассказал, что соврал близким про отправление на гастроли: правду он сообщил уже с пункта отбора.

Изначально Артиста взяли в водители, но сейчас он замполита роты БПЛА 3-го АК Южной группировки войск. Такого боец достиг за два года службы.

Военкору сибиряк рассказал, что потерял близкого товарища, который являлся негласным лидером. За это его прозвали Пахан.

«Погиб от прилета польского миномета. И конечно, когда я узнал, что кто-то из наших товарищей погиб, про себя сказал: лишь бы не Пахан. А случилось так. Это была первая потеря — первая, поэтому самая тяжелая», — поделился он.

Как отреагировала семья изначально Артист не уточнил. Он знает, что его особенно ждет 16-летний сын, который проявляет интерес к профессии военного и много расспрашивает про службу.

Ранее сообщалось, что украинская армия использовала систему ПВО Patriot вопреки запрету США.