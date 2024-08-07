Подполковник Попов перечислил главные качества разведчика

По словам члена ассоциации «Альфа», подполковника запаса Андрея Попова, настоящий разведчик должен обладать целым набором качеств с целью не сорваться на фоне напряжения и не выдать себя. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что работа в данной сфере требует регулярного напряжения, так как разведчик ведет двойную жизнь: он должен быть и простым гражданином, и профессионалом, который остается в тени. Таким образом, для сохранения маски требуется не только выдающаяся память и способность расположить к себе людей, а также и регулярный контроль над внутренним состоянием.

По мнению офицера запаса, во время выполнения задания разведчик напряжен, поскольку ведет двойную игру и выполняет функцию обыкновенного обывателя, осознавая, что не должен быть никак разоблачен, благодаря присущим ему качествам.

Он подчеркнул, что любовь к Родине и вера в страну являются ключевыми двигателями для разведчиков, поскольку невозможно находиться в тюрьме и не пойти на сделку с врагом без данных качеств.

Ранее сообщалось, что разведчица Анна Дульцева разрыдалась при возвращении в Москву после обмена.