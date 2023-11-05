Разведчики ВДВ выбили боевиков ВСУ из многострадального Работино, затрофеив западные боеприпасы противника

Позиционные бои у населенного пункта Работино на Запорожском направлении не утихают ни на минуту, проинформировали в российском Минобороны.

Минувшей ночью спецназ разведгруппы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинское вооруженное формирование Вооруженных сил Украины, предпринявшее попытку удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино под Запорожьем.

Результатом успешного ведения боя стало закрепление российских позиций в указанных населенных пунктах на позициях противника, отметили в Минобороны РФ.

«В ходе ведения активной обороны в районе н. п. Вербовое и Работино в Запорожской области разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции», — говорится в сообщении Минобороны.

Также уточняется, что после закрепления в Работино российские бойцы провели зачистку занятого населенного пункта, получив в качестве трофеев боеприпасы противника и стрелковое оружие западного производства.