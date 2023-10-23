Разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в создании психоза у граждан из-за нашествия клопов

Никаких доказательств при этом они не приводят.

В конце сентября сообщалось о настоящем нашествии кровососущих насекомых на Францию. Клопы атаковали парижан и жителей других городов не только в домах, но и на транспорте, в магазинах, кинотеатрах и других общественных местах.

Виновниками нашествия французская пресса, как правило, называла мигрантов, прежде всего, из Украины. А газета La Montange обвинила во всем Россию, которая из-за санкций перестала поставлять средство против паразитов для обработки мебели.