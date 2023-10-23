Разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в создании психоза у граждан из-за нашествия клопов
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Российские СМИ способствовали возникновения «психоза» у французских граждан из-за нашествия клопов, утверждают разведслужбы Франции.
Никаких доказательств при этом они не приводят.
В конце сентября сообщалось о настоящем нашествии кровососущих насекомых на Францию. Клопы атаковали парижан и жителей других городов не только в домах, но и на транспорте, в магазинах, кинотеатрах и других общественных местах.
Виновниками нашествия французская пресса, как правило, называла мигрантов, прежде всего, из Украины. А газета La Montange обвинила во всем Россию, которая из-за санкций перестала поставлять средство против паразитов для обработки мебели.