В Тернопольской области с февраля 2022 года зарегистрировано 850 браков, в которых невеста старше жениха более чем на 20 лет, причем в ряде случаев мужчины оформляют отношения со своими бывшими тещами. Об этом сообщает издание«Страна»со ссылкой на начальника полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко, передает news.ru.

По его словам, подобные союзы используются как формально законный способ избежать мобилизации: только в 2026 году количество таких бракосочетаний достигло 188. Зюбаненко заявил, что правоохранительные органы приступают к проверке законности подобных браков, уделив особое внимание случаям, когда военнообязанные мужчины женятся на невестах с инвалидностью.

Сообщения о конфликтах с ТЦК

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что в Черниговской области участились случаи, когда местные жители объединяются в группы для противодействия сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) и оказывают им силовое сопротивление.

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что получила свыше тысячи писем от пострадавших от действий сотрудников ТЦК с описаниями происходящего и указанием адресов мест содержания.