Специалисты в Ямало-Ненецком автономном округе уже несколько недель устраняют сильное обледенение на линиях электропередачи в районе Салехарда . Как сообщила пресс-служба АО «Россети Тюмень» , еще 18 ноября энергетики отчитались о снятии с проводов и тросов в окрестностях города около семи тысяч килограммов льда.

Работы по удалению плотных отложений велись механическим способом: за четыре дня при помощи канатов с цепными вставками бригады убрали ледяную корку толщиной до 10 сантиметров на участках ЛЭП общей протяженностью около 12 километров.

Погодные причины и утреннее отключение электричества

Образование ледяной корки на проводах вызвало сочетание низких температур воздуха и высокой влажности.

Утром в окружной столице произошло отключение электроэнергии — причиной технологического сбоя стал схлест проводов линий электропередачи при сбросе гололедно-изморозевых отложений.