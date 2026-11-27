В Салехарде энергетики несколько недель борются с обледенением ЛЭП: почему утром отключился свет
«Россети Тюмень»: толщина ледяной корки на проводах в ЯНАО достигала 10 см
Специалисты в Ямало-Ненецком автономном округе уже несколько недель устраняют сильное обледенение на линиях электропередачи в районе Салехарда. Как сообщила пресс-служба АО «Россети Тюмень», еще 18 ноября энергетики отчитались о снятии с проводов и тросов в окрестностях города около семи тысяч килограммов льда.
Работы по удалению плотных отложений велись механическим способом: за четыре дня при помощи канатов с цепными вставками бригады убрали ледяную корку толщиной до 10 сантиметров на участках ЛЭП общей протяженностью около 12 километров.
Погодные причины и утреннее отключение электричества
Образование ледяной корки на проводах вызвало сочетание низких температур воздуха и высокой влажности.
Утром в окружной столице произошло отключение электроэнергии — причиной технологического сбоя стал схлест проводов линий электропередачи при сбросе гололедно-изморозевых отложений.