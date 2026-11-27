Обычай зажигать свечи и светильники во время молитвы имеет древнюю историю, уходящую корнями в ветхозаветные времена, когда в переносном святилище — скинии — стоял золотой семисвечник, а в Иерусалимском храме царя Соломона находились десять золотых светильников. Об этом говорится в материале журнала «Фома» .

В первые века христианства, когда верующие собирались тайно в пещерах и катакомбах, главным образом в ночное время, свечи помогали освещать пространство и одновременно приобрели символическое значение в связи со словами из Евангелия от Иоанна о свете мира. В публикации приводится высказывание раннехристианского автора Тертуллиана, который указывал, что богослужения не совершаются без светильников не только для рассеивания ночного мрака, но и для символического изображения света. После прекращения гонений и перехода к просторным храмам обычай возжигать свечи и лампады перед иконами, святынями и мощами сохранился, распространился в христианском мире и пришел на Русь вместе с принятием христианства.

Значение в современном богослужении и молитве

Сегодня огонь зажженной свечи символизирует свет, который просвещает человека и указывает путь, а также выражает обращение с молитвой к Богу, Пресвятой Богородице и святым.

Особенности использования свечей в храмовой практике включают следующие аспекты: