Канадский нападающий ЦСКА Райли Савчук высказался об уверенной победе над «Спартаком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард был одним из самых заметных действующих лиц на площадке, отметившись голом и двумя удалениями.

Савчук выделил ключевой эпизод в начале матча. На третьей минуте встречи спартаковец Никита Холодилин грубо толкнул на борт армейца Алекса Коттона. За своего партнера тут же вступился Максим Мамин, организовав весьма зрелищную драку с Холодилиным.

«Драка в начале матча придала нам энергии. Всегда здорово, когда игрок вступается и дерется за партнера, на котором нарушили правила. Мы очень ценим такие моменты», — сказал Райли Савчук.

ЦСКА вышел на первое место во всех КХЛ, набрав 46 очков в 30 матчах.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин призвал не обольщаться крупной победой. По его мнению, счет оказался не вполне по игре, и сюжет матча мог развернуться в другую сторону.