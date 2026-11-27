НА 63-м году жизни умер российский актер Владимир Мельников, известный по сериалам «Глухарь», «Склифосовский» и «След». Артист скончался 26 ноября. О его смерти сообщил художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов, пишет VOICE.

Мельников родился 8 февраля 1964 года. Он окончил ГИТИС по специальности «Актер драматического театра и кино». Свою карьеру артист начал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, где выступал в 1981-1982 годах.

Позднее актер работал в Московском драматическом театре на Перовской, а с 2013 года состоял в труппе Русского духовного театра «Глас».

За годы работы в кино и на телевидении Мельников снялся в 39 проектах. Зрители могли видеть его в сериалах «Кулагин и партнеры», «Час Волкова», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «Солдаты», «Кодекс чести» и «Осиное гнездо».

Актер был бывшим мужем Карины Мишулиной — дочери легендарного Спартака Мишулина. Они состояли в браке пять лет. В этом союзе родилась дочь.

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