В Grand Theft Auto VI для поддержания стабильной производительности в масштабном открытом мире могут применяться нестандартные приемы оптимизации, в том числе провоцирование аварий с участием неигровых персонажей (NPC). Об этом пишет carexpo .

В публикации проводится параллель с методами времен GTA 3, когда на этапе появления консолей нового поколения разработчики прибегали к усложнению дорожного полотна и даже повышали сопротивление воздуха на 5% ради замедления транспорта. Отмечается, что в GTA VI при длительном движении на высокой скорости система способна спровоцировать столкновение с участием NPC, рассматривая это не как случайность, а как элемент технической оптимизации.

Нагрузка на железо и влияние на игровой процесс

По данным разбора, ключевая задача подобных решений — дать консолям больше времени на подгрузку окружающего мира, поскольку при быстрой езде по крупным пространствам процессор и видеокарта испытывают пиковую нагрузку при обработке данных о текстурах, моделях объектов, пешеходах и машинах: