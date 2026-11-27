Выпускные вечера в школах России в 2027 году планируется провести 27 июня — соответствующие рекомендации Министерство просвещения направило во все регионы страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2025/26 учебном году выпускные вечера также рекомендовали организовывать 27 июня. Ранее министерство утвердило дату проведения последних звонков в 2027 году на 26 мая, а основной период сдачи ЕГЭ, согласно проекту приказа ведомства, запланирован с 1 июня по 9 июля.

Рекомендации к сценарию, безопасности и доступности

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал выпускной вечер значимым событием, в которое ученики благодарят семью, педагогов и одноклассников за поддержку и полученные знания, а также подчеркнул роль церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна в патриотической работе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для укрепления гражданской идентичности и уважения к государственным символам.

Образовательным организациям рекомендовали учесть при подготовке праздников следующие пункты:

программа мероприятия: предусмотреть церемонии поднятия флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей школьников, включая удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции;

безопасность: обеспечить защищенность торжеств с учетом рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные сети;

доступная среда: организовать беспрепятственный доступ в помещения для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Сергея Кравцова, соблюдение этих ориентиров позволит выпускникам сохранить о школе добрые воспоминания.