Минпросвещения определило дату школьных выпускных в 2027 году: когда пройдут вечера и последние звонки
РБК: последние звонки в российских школах в 2027 году назначили на 26 мая
Выпускные вечера в школах России в 2027 году планируется провести 27 июня — соответствующие рекомендации Министерство просвещения направило во все регионы страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В 2025/26 учебном году выпускные вечера также рекомендовали организовывать 27 июня. Ранее министерство утвердило дату проведения последних звонков в 2027 году на 26 мая, а основной период сдачи ЕГЭ, согласно проекту приказа ведомства, запланирован с 1 июня по 9 июля.
Рекомендации к сценарию, безопасности и доступности
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал выпускной вечер значимым событием, в которое ученики благодарят семью, педагогов и одноклассников за поддержку и полученные знания, а также подчеркнул роль церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна в патриотической работе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для укрепления гражданской идентичности и уважения к государственным символам.
Образовательным организациям рекомендовали учесть при подготовке праздников следующие пункты:
- программа мероприятия: предусмотреть церемонии поднятия флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей школьников, включая удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции;
- безопасность: обеспечить защищенность торжеств с учетом рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные сети;
- доступная среда: организовать беспрепятственный доступ в помещения для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
По мнению Сергея Кравцова, соблюдение этих ориентиров позволит выпускникам сохранить о школе добрые воспоминания.