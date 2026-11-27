На трех улицах в Рязани отключили отопление 27 ноября 2026 года: полный список адресов и причина
Теплосети Рязани: подачу тепла прекратили на Большой и Зеленой
В Рязани на трех улицах временно прекратили подачу отопления в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на данные теплосетей.
Подача теплоносителя была приостановлена 27 ноября 2026 года в 09:05 для устранения повреждения на коммуникациях.
Перечень адресов под ограничением
Временное отключение теплоснабжения затронуло следующие объекты и жилые дома:
- 2-й Бульварный проезд — дома 2, 4, 6, 8;
- улица Большая — дома 90, 90 к.1, 92, 98, 100, 104 к.2, 106;
- улица Зеленая — дома 17, 19, 21, 23;
- Дядьковская средняя школа.