Развеяны мифы о курице с антибиотиками и рисках для здоровья

Врач-диетолог Марина Макиша оценила опасность курицы, которой давали антибиотики. Выпуск с объяснениями доступен на платформе «Смотрим». Об этом передает « Лента.ру».

По словам специалистки, на птицефабриках антибиотики применяются только по медицинским показаниям для больных птиц. Даже если птица получает антибиотик, перед убоем проходит определенный промежуток времени, когда он выводится из организма. Поэтому мясо на прилавках уже безопасно, пояснила Макиша.

Диетолог добавила, что крупные производители строго контролируют содержание лекарств в продукции, так как за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

