Привычка мыть курицу может стоить вам здоровья

Специалисты Совета по пищевой безопасности Австралии сообщили, что мытье сырой курицы перед приготовлением не очищает мясо, а наоборот, увеличивает риск заражения опасными бактериями. Исследование показало, что капли воды, попадающие на поверхности кухни во время промывки, переносят возбудителей кишечных инфекций на посуду, продукты и руки, сообщил Life .

По данным совета, более 50% жителей Австралии продолжают мыть курицу перед жаркой или варкой, полагая, что это помогает избавиться от микробов. Однако эксперты пояснили, что мясо уже проходит промышленную обработку и не требует дополнительного мытья. Единственный надежный способ уничтожить бактерии — термическая обработка при температуре не ниже 75°C.

Специалисты подчеркнули, что распространение бактерий, таких как Campylobacter и Salmonella, из-за неправильной обработки курицы приводит к миллионам случаев пищевых отравлений ежегодно. Только в Австралии регистрируется около 4,7 млн таких случаев в год.

Эксперты напомнили, что при приготовлении птицы необходимо соблюдать простые правила безопасности: использовать отдельные доски для мяса, тщательно мыть руки после контакта с сырой курицей и избегать перекрестного загрязнения продуктов.

