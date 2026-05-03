Развенчание легенды: пищевой технолог объяснила происхождение мифа о туалетной бумаге в колбасе

Один из самых живучих советских мифов о пищевой промышленности официально признан абсурдом. Эксперт объяснила, почему добавление бумаги в колбасные изделия было технически и экономически невозможно как в прошлом, так и в настоящем. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова, передают АН.

Дефицит против производства

Доцент кафедры пищевых технологий РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова в эфире радиостанции «Говорит Москва» окончательно опровергла популярную городскую легенду. По ее словам, утверждение о том, что в колбасу подмешивали туалетную бумагу, — это всего лишь старая бытовая шутка. Главным аргументом эксперт называет банальный дефицит: в советские годы туалетная бумага сама по себе была редким товаром, и использовать ее в качестве промышленного наполнителя было бы верхом нерациональности.

Контроль качества тогда и сейчас

Мясникова напомнила, что в СССР на мясокомбинатах функционировала многоступенчатая система государственного и внутреннего надзора, исключавшая попадание посторонних предметов и непищевых компонентов в состав продукции. Сегодня ситуация на предприятиях аналогична:

Внутренний аудит: Современные мясокомбинаты внедряют международные системы безопасности и контроля качества.

Проверка сырья: Использование целлюлозы в виде бумаги нарушило бы технологический процесс и было бы немедленно выявлено при любой проверке.

Таким образом, «бумажный» вкус, на который иногда жаловались потребители, — это лишь субъективное восприятие специй или определенных видов белковых добавок, но никак не результат использования гигиенических принадлежностей.