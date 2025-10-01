Развитие «Движения Первых» обсудили на Координационном совете в Серпухове

В рамках встречи обсудили вопросы развития и поддержки молодежных инициатив представителей Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Заместитель главы Городского округа Серпухов Оксана Лебедева выступила перед участниками заседания со вступительным словом. Председатель Совета местного отделения «Движения Первых» в городском округе Серпухов Елена Турик представила ключевой доклад.



Елена Турик на основании данных за первое полугодие 2025 года предоставила отчет о деятельности «Движения Первых». В нем спикер не только подвела итоги, но и назвала перспективы развития движения, анонсировала мероприятия и поделилась планами.



В ходе мероприятия вопросам координации взаимодействия между учреждениями образования, культуры и молодежной политики уделили приоритетное внимание. Обсудили также важность создания единого центра «Движения Первых» в округе.



В настоящее время в городском округе Серпухов в 18 школах, колледжах и досуговых учреждениях функционирует 27 первичных отделений движения. Всероссийская инициатива, которая поддерживается президентом РФ, Министерством просвещения РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, направлена на формирование единого воспитательного процесса у молодого поколения.