Развитие мобильного бизнеса обсудили на выставке «Food Expo» в Московской области

«Московская область первый регион в России, сокративший срок выдачи разрешения на всю мобильную торговлю. Мы первые в стране запустили цифровые услуги для реализации продукта через мобильные торговые объекты. Упростили порядок выдачи разрешения и сроков рассмотрения заявок в 10 раз (с 70 дней до 7). Также упростили услугу по выдаче разрешений на размещения летних веранд», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.