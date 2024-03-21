Развитие мобильного бизнеса обсудили на выставке «Food Expo» в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье в рамках выставки «Food Expo» прошла сессия, посвященная мобильной торговле, в ней приняли участие профильные эксперты со всей России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Московская область первый регион в России, сокративший срок выдачи разрешения на всю мобильную торговлю. Мы первые в стране запустили цифровые услуги для реализации продукта через мобильные торговые объекты. Упростили порядок выдачи разрешения и сроков рассмотрения заявок в 10 раз (с 70 дней до 7). Также упростили услугу по выдаче разрешений на размещения летних веранд», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Кроме того, регион позволяет подобрать место для размещения тележки, фудтрака или автолавки в режиме онлайн через региональный портал госуслуг. Ресторатор Сергей Миронов в ходе сессии отметил, что фудтраки являются одним из самых удобных и востребованных способов организации общественного питания в регионе. По его словам, услуга областного Минсельхозпрода позволяет заключить договор на размещение фудтрака «быстро и просто».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.