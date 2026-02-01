Развод по-звездному: как Лариса Долина продает дипломы, не имея права учить

Блогер, известная под псевдонимом Тимофеевна, провела независимое расследование деятельности образовательного проекта народной артистки России Ларисы Долиной. В своем видео на YouTube она заявила, что «Музыкальная академия Ларисы Долиной», функционирующая под юридическим лицом ООО «МУЗКУЛЬТ», осуществляет образовательную деятельность без соответствующей государственной лицензии, пишет Газета.ру.

Согласно данным, представленным блогером, проверка в официальном Реестре лицензий подтвердила отсутствие у организации разрешительного документа на ведение образовательной деятельности. При этом проект «Музыкальная академия Ларисы Долиной» в 2021 году стал получателем гранта от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на сумму более 29 миллионов рублей.

Тимофеевна предположила, что отказ от получения лицензии может быть связан с нежеланием нести сопутствующие юридические и финансовые обязательства. Получение образовательной лицензии требует от организации соответствия строгим нормативам: специального оборудования учебных помещений, согласованных учебных программ, официального трудоустройства преподавателей с соблюдением трудового законодательства и налоговых отчислений.

Для проверки качества услуг блогер приобрела один из онлайн-курсов академии. По ее словам, процесс вызвал ряд вопросов. Во-первых, с ней не был заключен индивидуальный договор на оказание образовательных услуг. Во-вторых, практически сразу после оплаты и доступа к материалам ей на электронную почту поступил сертификат о прохождении курса, хотя она еще не приступала к обучению. На этом сертификате, не имеющем подписи и печати, размещена отметка о поддержке ПФКИ. Также в документе указана неверная дата начала обучения.

