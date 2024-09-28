Разворотную площадку для школьных автобусов обустроили у Барвихинской СОШ

Новую разворотную площадку школьных автобусов и парковку для родителей учеников обустроили рядом с Барвихинской средней школой. Соответствующую просьбу озвучили ранее на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с родительской общественностью. Строительство объектов стартовало в августе, а завершилось к началу учебного года, работы финансировались из внебюджетных источников. Как сообщил Андрей Иванов, разворотная площадка и парковка улучшили дорожную ситуацию в поселке Барвиха.

«В прошлом году на встрече с родителями учеников Барвихинской школы была озвучена просьба - обустроить разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. Нашли подходящий по размерам участок и к 1 сентября выполнили задачу. Объекты строились за счет внебюджетных средств. Теперь здесь есть широкая платформа для посадки и высадки ребят, обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены знаки, смонтировано освещение. Дорога в школу стала комфортной и безопасной - именно об этом нас просили родители ребят. Отдельное пространство предусмотрели и для них – это небольшая стоянка на 30 машиномест, на которой мамы и папы могут подождать детей после уроков. Тем самым мы разгрузили проезды между жилыми домами и прилегающие улицы, где в час-пик трудно найти место для ожидания», — рассказал Андрей Иванов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

Добавим, что на школьных автобусах в Барвихинскую школу привозят порядка 300 учеников — это ребята из отдаленных населенных пунктов. Задачей на перспективу, как сообщил глава Одинцовского округа, станет обустройство небольшой парковки для педагогов.