Развожаев навестил пострадавшего мужчину при падении обломков БПЛА в Севастополе

Губернатор города рассказал о состоянии пациента на своей странице в социальных сетях.

Там, по словам Развожаева, «укронацисты» совершили террористическую атаку на Севастополь. Они напали на город в ночь с шестого на седьмое ноября. Именно тогда обломки сбитого беспилотного летательного аппарата приземлились во двор дома, расположенного в селе Орловка.

В тот момент, когда пострадавший мужчина услышал звуки работы систем ПВО, то вышел на улицу, из-за чего оказался тяжело ранен. На данный момент Павел Алексеевич остается в реанимации, где губернатор Севастополя и навестил его.

Врачи уверены, «что самое страшное уже позади», а пока состояние мужчины стабильно. Дальше его ждет период выздоровления и реабилитации.