«Развратник старый»: россияне осудили мужчину, которого приговорили к тюрьме за домогательства до детей
Россияне похвалили детей, которые помогли поймать секс-преступника в Костроме
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Костромской суд назначил наказание мужчине, который совершал действия сексуального характера в отношении детей, сообщает СК области.
64-летнего обвиняемого приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также ему на протяжении 10 лет нельзя будет работать с несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что задержанный еще в прошлом году мужчина бродил по двору многоквартирного дома и по очереди подходил к малолетним, чтобы касаться их открытых частей тела, сопровождая это непристойными действиями.
Россияне возмутились произошедшим.
«Да сколько ж этих упырей ходит»; «Ну жуть же. Как спокойно своих детей отпускать куда-то?»; «Дети, главное, неглупые оказались и быстро поняли, что к чему. А то этот развратник старый и до реального изнасилования мог бы дойти», — прокомментировали новость пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что в Домодедове полиция поймала педофила, который пытается выставить себя жертвой.