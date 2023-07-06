«Развратник старый»: россияне осудили мужчину, которого приговорили к тюрьме за домогательства до детей

64-летнего обвиняемого приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также ему на протяжении 10 лет нельзя будет работать с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что задержанный еще в прошлом году мужчина бродил по двору многоквартирного дома и по очереди подходил к малолетним, чтобы касаться их открытых частей тела, сопровождая это непристойными действиями.

Россияне возмутились произошедшим.

«Да сколько ж этих упырей ходит»; «Ну жуть же. Как спокойно своих детей отпускать куда-то?»; «Дети, главное, неглупые оказались и быстро поняли, что к чему. А то этот развратник старый и до реального изнасилования мог бы дойти», — прокомментировали новость пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что в Домодедове полиция поймала педофила, который пытается выставить себя жертвой.