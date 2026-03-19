РБК перечислил основные штрафы для дачников в новом году

С наступлением дачного сезона владельцам участков стоит быть особенно внимательными: в 2026 году контроль за соблюдением множества правил ужесточился. РБК со ссылкой на юристов перечислил основные нарушения, за которые теперь грозят солидные штрафы.

Пожарная безопасность: шашлык — по линеечке

Любителям шашлыка придется вооружиться рулеткой. Мангал можно устанавливать не ближе пяти метров от дома. Для открытого костра требования еще жестче: разводить огонь разрешено минимум в 50 метрах от любых построек и в 100 метрах от хвойных деревьев. За нарушение противопожарных норм предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима санкции могут вырасти до 60 тысяч.

Сорняки и борщевик: бороться или платить

Заросли сорняков на участке обойдутся в 300–500 рублей, но главная опасность — борщевик Сосновского. С марта 2026 года бороться с этим инвазивным растением обязаны все землевладельцы независимо от категории земли. Штраф за его распространение достигает 20–50 тысяч рублей для физических лиц. В некоторых регионах, например в Ленинградской области, суммы могут отличаться: для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч.

Неосвоение земли и захламление

Закон дает собственнику три года на освоение участка с момента покупки. Если за это время земля не используется — нет посадок, строительства, а участок зарос или захламлен, — последуют санкции. Штраф за неосвоение составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. В крайних случаях возможна даже конфискация земли через суд.

Простое захламление участка мусором наказывается штрафом 2–3 тысячи рублей. Закапывать отходы в землю тоже нельзя — это еще 1–2 тысячи.

Наркосодержащие растения и экзотические питомцы

За выращивание растений, содержащих наркотические вещества (ипомея трехцветная, мак, конопля и другие), грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Если кустов больше десяти, наступает уголовная ответственность — до 8 лет лишения свободы.

С 2026 года вступили в силу и правила содержания экзотических животных. Держать на участке крокодилов, медведей, крупных змей (питонов и удавов длиной более четырех метров), пум, рысей и других хищников из специального перечня запрещено. Нарушение грозит конфискацией питомца и штрафом до 3 тысяч рублей, а если животное причинило ущерб — до 30 тысяч.