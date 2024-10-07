В России могут ввести штрафы за оскорбление педагогов

Согласно документу, их размер будет варьироваться в зависимости от статуса нарушителя.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили внести в Государственную Думу проект закона об административной ответственности за публичное оскорбление учителей при исполнении своих должностных обязанностей. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на российское издание.

Обычных граждан могут наказать штрафом суммой от 5 до 20 тыс. руб. Должностные лица будут обязаны выплатить от 50 до 100 тыс. руб., а юридические — от 200 до 500 тыс. руб. Если человек оскорбит учителя в интернете, то размер штрафа будет увеличен в зависимости от статуса виновного.

Авторы законопроекта считают, что предложенная мера позволит защитить честь и достоинство педагогов, а также повысит их статус в обществе и глазах учащихся. Документ уже поддержали в Минпросвещения.

Не исключено, что закон связан с широко распространенными в Сети видеороликами, где ученики публично оскорбляют учителей на глазах других детей, срывая тем самым уроки.

Ранее Владимир Путин подчеркнул значимость создания условий для профессионального развития учителей. Также президент поздравил их с профессиональным праздником и заявил, что они заслуживают особого уважения. Слова российского лидера опубликованы на официальной странице Кремля в интернете.