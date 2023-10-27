Реактор для атомного ледокола «Чукотка» доставили из Подольска на Балтийский завод

Реакторная установка для атомного ледокола «Чукотка» благополучно прибыла на Балтийский завод в Петербурге.

Огромный реактор «Ритм-200» прошел долгий путь. Его строили на предприятии «ЗиО Подольск» более 500 дней. После чего установку весом почти 150 тонн отправили в Петербург.

Изделие состоит из двух реакторов, тепловая мощность каждого составляет 175 МВт. Установка очень компактная и экономичная, что поможет сделать ледоколы двухосадочными и улучшить скорость и ледопроходимость атомоходов.