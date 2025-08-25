Солдат ВС РФ сбил дрон прикладом автомата и спас группу из пяти человек. Об этом сообщил ТАСС , цитируя российского бойца.

Военнослужащий с позывным Алмаз рассказал, как один боец предотвратил гибель группы сослуживцев, сбив дрон противника прикладом автомата. Инцидент произошел во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Как сообщил штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады, военнослужащий заметил приближающийся беспилотник. Приняв мгновенное решение, боец использовал оружие в качестве импровизированного средства защиты.

Благодаря своевременным действиям военного удалось избежать потерь личного состава. В Министерстве обороны России ранее сообщали об успешных действиях группировки войск «Восток» в Днепропетровской области. Там удалось освободить населенный пункт Новогеоргиевка.

