Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Реализация годовой программы «Пешком» близится к завершению в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, программа выполнена уже на 85%.

В общей сложности на текущий год в Подмосковье запланировано обустройство 481 «народной тропы» в 46 муниципалитетах. Уже обустроено 422 объекта. Их протяженность составляет почти 37 километров.

На 100% программа выполнена в 32 муниципалитетах. Сейчас продолжаются работы еще на 58 тропах.