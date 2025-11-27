Реальная помощь ветеранам: в подмосковном Ступине оказывают комплексную поддержку защитникам Родины

В подмосковном Ступине заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и областным отделением Ассоциации ветеранов СВО. Документ, подписанный главой муниципалитета Сергеем Мужальских и исполнительным директором ассоциации Натальей Нестеровой, предусматривает комплексную поддержку участников специальной военной операции.

Как отметила Нестерова, организация помогает вернувшимся с фронта адаптироваться к мирной жизни, оказывает содействие в оформлении документов и прохождении реабилитации. В рамках церемонии состоялось вручение государственных наград родным погибших защитников, а также членских карточек новым участникам ассоциации, которая в ступинском отделении насчитывает уже 105 человек.

По словам Героя России Людмилы Болилой, организация активно помогает семьям погибших и способствует возвращению бойцов к нормальной жизни. В мероприятии участвовали родственники героев, представители властей и общественных организаций, включая волонтеров Подмосковья и юнармейцев.