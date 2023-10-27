В колонию или на работу: как накажут подростков, которые заманили и удерживали влюбленную школьницу

Восьмиклассница из города Тынды Амурской области сломала позвоночник, выпрыгнув из окна третьего этажа дома, где ее насильно удерживали подруги. Три девушки заманили 14-летнюю школьницу в квартиру, чтобы наказать — она проявила интерес к одному из парней из их компании.

От претензий разъяренные подруги перешли к оскорблениям и угрозам, а потом заперли подростка на три часа в одной из комнат. Напуганная девочка решила бежать, выпрыгнула из окна и оказалась в больнице с серьезным переломом позвоночника. В отношении подруг, двум из которых 16 лет, а одной уже исполнилось 18, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы организованной группой», об этом сообщает SHOT.



Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание может грозить криминальной троице. По ее словам, возраст уголовной ответственности в России наступает с 16-ти лет.

«Эти девочки уже могут привлекаться к уголовной ответственности, так как преступление они совершили в составе организованной группы. По закону они могут получить сроки от трех до пяти лет лишения свободы», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Юрист подчеркнула, что суд примет во внимание все обстоятельства дела и, если девочка останется инвалидом, то это будет отягчающим обстоятельством.



Родители пострадавшей могут подать гражданский иск, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, а также потребовать возмещения расходов на лечение, пояснила эксперт.



Если девушке, которой уже исполнилось 18 лет, назначат реальный срок, то она поедет в колонию, а по гражданскому иску будет работать, чтобы компенсировать ущерб. Что касается 16-летних, то отбывать срок будут они, но возмещать ущерб — их родители, так как подозреваемые не достигли совершеннолетия, заключила собеседница издания.



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