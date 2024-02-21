Реаниматолог с семьей готовится к новоселью в «трешке» благодаря «Социальной ипотеке»

Дмитрий Колесников переехал в Подмосковье из Тверской области, и в настоящий момент он с семьей готовится к новоселью в трехкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Дмитрий, по собственному признанию, реаниматолог до мозга костей. Врачом решил стать еще в школе. Сейчас его рабочий стаж насчитывает уже пятнадцать лет.

Мужчина отметил, что хотя его родители и дедушка по профессии юристы, он всегда мечтал лечить людей. Отец поддержал. Дмитрий получил несколько медицинских специализаций, и понял, что мое призвание спасать жизни.

Желание развиваться стало причиной переезда Дмитрия Подмосковье. Выбор пал на городской округ Дубна. В ГБУЗ МО «Дубненская городская больница» для нового анестезиолога-реаниматолога приятным дополнением к возможностям профессионального роста стала поддержка в решении жилищного вопроса.

Дмитрий выразил благодарность руководству больницы за содействие в получении сертификата. У него с супругой подрастают сын и дочка, поэтому они стали искать «трешку» на вторичном рынке. Понравившиеся варианты быстро раскупили. Тогда они обратили внимание на одну из новостроек, где оказались вполне выгодные условия. Сейчас делают ремонт и к осени готовятся к переезду.