«Ребенка пытали»: в США арестована мать, симулировавшая ДЦП у сына ради донатов

В американском штате Техас разворачивается шокирующая история, которая заставила содрогнуться даже видавших виды следователей. 30-летнюю Кейтлин Роуз Лору арестовали по обвинению в чудовищном многомесячном истязании собственного трехлетнего сына. Женщина убедила врачей, что у ребенка церебральный паралич, хотя на самом деле мальчик был абсолютно здоров и мог самостоятельно ходить и есть обычную пищу.

Симуляция болезни и ненужные операции

По данным следствия, на которое ссылается CBS News, Лора настойчиво требовала для сына все более агрессивного лечения. Она утверждала, что ребенок не может ходить и глотать твердую пищу, и в итоге добилась проведения нескольких ненужных хирургических вмешательств. Мальчику установили гастростомическую трубку для искусственного вскармливания и заставили пользоваться инвалидной коляской, в которой он совершенно не нуждался.

Врачи и воспитатели детского сада, где наблюдали за ребенком, неоднократно отмечали, что никаких объективных причин для столь инвазивных процедур нет. Мальчик нормально передвигался и мог питаться самостоятельно, но мать продолжала настаивать на своем.

В итоге малыш перенес несколько ненужных операций, а на его теле остались шрамы, которые будут напоминать о пережитом кошмаре долгие годы.

«Нарциссичное и опасное» поведение

Шериф округа Таррант Билл Уэйборн, комментируя задержание, назвал поведение Лоры «нарциссичным и опасным». По его словам, женщина использовала мучения собственного сына, чтобы вызывать сочувствие окружающих и получать донаты.

«Это нарциссичная личность, которая ради собственного удовольствия от получения жалости к ее „хрупкому“ ребенку делала то, что мы сейчас видим. Ребенка пытали», — цитирует шерифа CBS News.

Уэйборн добавил, что на теле мальчика остались шрамы от ненужных операций, и ему придется объяснять, почему они там. По словам шерифа, психологическая травма может сохраняться долгие годы.

Сбор средств и расследование

Оказалось, что Лора не просто обманывала врачей. Она создала целую онлайн-империю, посвященную мнимой болезни сына. В сети были обнаружены три страницы на GoFundMe с просьбами о пожертвованиях, список желаний на Amazon и страница в Facebook, где женщина подробно описывала «медицинское путешествие» ребенка. В одном из таких сборов она утверждала, что мальчик будет прикован к инвалидному креслу пожизненно — что, по словам врачей, было абсолютной ложью.

Следователи сейчас выясняют точную сумму собранных средств. Кроме того, начата отдельная проверка на предмет возможного мошенничества с программой Medicaid, так как ненужные медицинские процедуры оплачивались из государственного бюджета.

Хронология кошмара

Первое сообщение о возможном жестоком обращении поступило в Службу защиты детей еще в июне прошлого года. Несмотря на это, Лора продолжала водить сына по врачам и требовать лечения. В декабре ребенку установили очередной зонд.

Лишь 14 февраля мальчика наконец изъяли из семьи. Сразу после этого началось полноценное расследование, которое привело к аресту Лоры. После задержания выяснилось, что ребенок способен есть обычную пищу и передвигаться без посторонней помощи.

Синдром Мюнхгаузена

Случай Кейтлин Лоры является классическим примером синдрома Мюнхгаузена (делегированного) — психического расстройства, при котором опекун намеренно вызывает или симулирует у подопечного болезненные состояния, чтобы привлечь к себе внимание и получить сочувствие.

Шериф Уэйборн, чья собственная приемная дочь также была жертвой подобного насилия, прекрасно понимает масштаб трагедии.

«Очень похоже на этот случай: голодание, множество ненужных лекарств, операции, которые не требовались», — поделился он.

Лоре предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку и применении смертоносного оружия (агрессивное медицинское вмешательство было приравнено к таковому). В настоящее время она находится на свободе под залог, а мальчика поместили в приемную семью, где он постепенно приходит в норму.