Ребенок-инвалид задохнулся насмерть в петербургской больнице из-за таблетки

В Санкт-Петербурге, в больнице на улице Чапыгина, 13, произошла трагедия: 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья скончался от удушья, вызванного приемом таблетки. Об этом стало известно из сообщения телеканала 78.RU.

Сообщается, у юноши было генетическое нарушение, которое приводило к дисбалансу в процессах усвоения и переработки жиров. После того как он потерял сознание и перестал дышать, его пытались вернуть к жизни, но не могли найти вены для введения необходимых лекарств.

«14-летний подросток находился на лечении в больнице на Чапыгина с конца апреля. Курс лечения проходил хорошо, однако 2 мая у ребенка резко ухудшилось самочувствие: он стал задыхаться», — говорится в сообщении телеканала.

В состоянии, когда сердце остановилось, его привезли в Педиатрический университет. К сожалению, все усилия медиков не смогли вернуть ребенка к жизни, и он умер в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 10-летняя школьница умерла от последствий гриппа типа А.