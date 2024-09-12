Ребенок из Можайска нарисовал самый необычный рисунок на тему СВО

Одна из работ на выставке отличалась от других своим сюжетом. На картинке фигурировали животные зоопарка, которых юный автор увидел по телевизору.

В среду, 11 сентября, для ребят из 4 ЭФ класса можайской МОУ СОШ №1 прошел Урок Мужества. Он был приурочен ко Дню Воинской Славы России и Дню танкиста. Идея для проведения подобного занятия принадлежит социальному координатору Государственного фонда «Защитники Отечества» Галине Аксеновой и педагогу учебного заведения Ольге Сидорович.

На уроке школьники устроили выставку своих рисунков на тему «Мой герой». Авторы работ подробно объяснили то, что они изобразили. Одни нарисовали своих прабабушек и прадедушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Другие — бабушек и дедушек, которым довелось стать участниками военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Большая часть рисунков была посвящена героям, которые стоят на защите Родины в наши дни. Ребята прекрасно понимали, насколько важны подвиги храбрых воинов для всех жителей России. Но одна из работ оказалась не похожей ни на одну другую...

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

На необычном рисунке ученицы 4 ЭФ класса изображен воин, окруженный экзотическими животными. Тут и слон с жирафом, и даже медведь с ягуаром нашли себе место. Оказалось, что работа напрямую связана с выпуском новостей по телевизору. В одном из сюжетов девочка увидела, как российские воины спасли всех этих животных из Донецкого зоопарка, который попал под вражеские обстрелы.

Классный руководитель Ольга Сидорович и социальный координатор Галина Аксенова выслушали описание каждой работы и вручили авторам Благодарственные письма за участие в конкурсе рисунка и книги. Также в беседе с классом они подчеркнули, что сила российского народа заключается в уважении к подвигам, совершенным во имя независимости страны.