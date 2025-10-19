Ребенок может участвовать в выборе крестных, если понимает их обязанности

Настоятель Воскресенского храма села Болотново, протоиерей Андрей Ефанов, объяснил, что пятилетний ребенок еще не обладает достаточным опытом для окончательного выбора крестных, но его мнение следует учитывать при вовлечении в процесс. Об этом передает REGIONS со ссылкой на портал «Фома».

Священник отметил, что родителям рекомендуется сначала самостоятельно выбрать кандидатов в крестные, после чего представить их ребенку. При этом важно объяснить ребенку, какую роль крестный выполняет в духовной жизни, и спросить его мнение. Если ребенок категорически против выбранного кандидата, следует выяснить причины и при необходимости подобрать другого крестного.

Перед крещением в сознательном возрасте рекомендуется рассказать ребенку о вере и Христе простыми словами. Возможно использование наглядных материалов, например видео, чтобы ребенок понимал суть Таинства Крещения. Во время самой церемонии при необходимости ребенку можно давать пояснения, чтобы он осознанно воспринимал происходящее.

Протоиерей подчеркнул, что такая практика помогает ребенку учиться духовной жизни не только у родителей и священника, но и через взаимодействие с крестными.

