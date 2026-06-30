Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с 360.ru раскрыла схему, по которой мошенники заманивают в ловушку подростков из благополучных семей. По ее словам, злоумышленники специально выбирают детей, окруженных чрезмерной опекой, поскольку у них слабее развито критическое мышление.

Сначала аферисты втираются в доверие и уговаривают несовершеннолетнего перевести им небольшую сумму. Как только деньги уходят, начинается главный этап: подростку заявляют, что средства были направлены Вооруженным силам Украины, и теперь его родителям грозит уголовная ответственность. Ребенка убеждают, что он должен искупить ошибку и помочь государственным органам, чтобы спасти семью от тюрьмы.

Покусаева добавила, что уже неоднократно выступала судебным экспертом по подобным делам. Она описала типичный сценарий давления: мошенники внушают жертве, что та поставила близких под удар, и требуют новых переводов под видом сотрудничества со следствием.