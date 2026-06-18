Ребенок потерял фалангу пальца в детсаду Саратовской области

Воспитатель детского сада в Саратовской области прищемил палец ребенку деревянной дверью, в результате чего мальчику оторвало фалангу. Об этом рассказали в Telegram-каналах.

По словам женщины, после инцидента сотрудники учреждения не оказали ребенку первую помощь и не сразу вызвали скорую. Мальчика госпитализировали с открытым переломом третьей фаланги и прооперировали.

Мать также сообщила, что воспитатели не занимаются с детьми и используют запугивания в качестве методов воспитания — например, пугают вызовом полиции, если дети не хотят спать в тихий час. Кроме того, заведующая учреждением назвала ее сына «больным», хотя никаких отклонений у мальчика специалисты не фиксировали.